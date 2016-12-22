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Стала известна причина смерти Чарльза Мэнсона
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Стала известна причина смерти Чарльза Мэнсона
Общество, 12:47
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Стала известна причина смерти Чарльза Мэнсона

Лидер американской секты «Семья» Чарльз Мэнсон, на счету которой числится ряд убийств, умер естественной смертью. Об этом сообщает CBS.

Мэнсон умер в возрасте 83 лет в больнице города Бейкерсфилда, штат Калифорния. В медучреждение его перевели из тюрьмы «Коркоран», в которой преступник отбывал девять пожизненных заключений.

Коммуна «Семья» была создана Мэнсоном в 1960-е годы. Члены секты поклонялись сатане и принимали наркотики, а также совершали убийства по указанию Мэнсона. Впоследствии суд выяснил, что жертвами лидера секты также стали несколько человек, включая элитного парикмахера и владельца кофейни, а также бывшие обидчики Мэнсона. Кроме того, в числе жертв сектантов была беременная жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт.

Видео: igilligan / YouTube

Полиция пресекла деятельность секты и арестовала всех ее членов. Однако суд не предал убийц смертной казни, так как в 1972 году власти Калифорнии установили на нее мораторий. Имя Мэнсона стало частью названия американской рок-группы Marilyn Manson. Также участники британской группы Kasabian взяли в качестве названия имя одной из участниц «Семьи» Линды Касабиан.

Теги: США , секта , Чарльз Мэнсон
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