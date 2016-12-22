Дело о перестрелке в Сити передали управлению по особо важным делам
Общество, 12:44
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Дело о перестрелке в Сити передали управлению по особо важным делам
Уголовное дело о перестрелке в «Москва-Сити» передано в управление по расследованию особо важных дел столичного управления Следственного комитета. Об этом сообщает пресс-служба главка.
В сообщении говорится, что передача произведена по поручению главы ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова.
Инцидент произошел вечером 17 ноября около башни «Око». В ресторане Crystall Ball Room, расположенном в этом здании, должно было проходить празднование 50-летнего юбилея бизнесмена Дмитрия Павлова, известного следственным органам под кличкой Павлик. Стрельба началась из-за черного Mercedes, припаркованного у входа в здание. Позже стало известно, что в ходе конфликта применялось также холодное оружие.