Билет выигравшей в лотерею 506 млн руб. россиянки отдали на экспертизу

Лотерейный билет 63-летней Натальи Власовой из Воронежской области, которая стала обладательницей самого крупного в истории России выигрыша в 506 млн руб., отдали на экспертизу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Торговый дом «Столото».

«Победительница оформила свой выигрыш. Сейчас ее билет находится на экспертизе. Затем выигрыш поступает на счет, указанный победителем», — заявил представитель пресс-службы Юрий Гавришов.

О рекордном выигрыше стало известно еще 5 ноября, однако найти победителя не удалось, после чего «Почта России» занялась его поиском. Позднее Власова рассказала, что она купила билет в одном из отделений «Почты России». Затем она попросила внучку проверить результаты лотереи, которая сказала, что билет ничего не выиграл.

​ «Второй раз я перепроверяла билет сама на сайте. Набрала номер и увидела невероятную сумму. Потом еще несколько раз мы звонили и перепроверяли информацию», — отметила дочь Власовой Екатерина. По словам Натальи Власовой, часть выигрыша она отдаст на благотворительность.