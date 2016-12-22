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В порту Находки столкнулись два танкера
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В порту Находки столкнулись два танкера
Общество, 12:07
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В порту Находки столкнулись два танкера

Танкер Fedor Litke, построенный для транспортировки газа «Ямал-СПГ», в порту Находки столкнулся с судном «Залив Америка» по дороге на первую погрузку. Об этом сообщает «Интерфакс».

ЧП произошло 14 ноября. Fedor Litke получил пробоину над ватерлинией, которая была устранена на месте. Судно получило разрешение на отход и 17 ноября отправилось по первоначальному маршруту.

Судно «Залив Америка» не получило никаких повреждений. Об этом РБК сообщил замдиректора по флоту и трудовым отношениям ООО «Наяда», которому принадлежит корабль, Денис Глухов.

«Инцидент произошел при отшвартовке, при неблагоприятных погодных условиях. «Залив Америка» произвел касание своей кормовой частью корпуса борта Fedor Litke», — сообщил Глухов. По его словам, «Залив Америка» был освидетельствован Российским морским реестром судоходства (РМРС), и эксперты подтвердили его мореходное состояние. «Спустя сутки, 16 ноября, танкер «Залив Америка» вышел из порта в рейс согласно своему расписанию», — сообщил спикер. Он добавил, что Fedor Litke отправился в рейс на сутки позже — 17 ноября.

Marytime bulletin уточняет, что построенный в Корее Fedor Litke ходит под кипрским флагом и направлялся в арктический порт Сабетта.

Теги: авария , нефть , танкер
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