Центр Хруничева стал акционерным обществом

Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева завершил процесс акционирования. Изменения позволят ему погасить часть долгов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников, близких к предприятию.

Издание пишет, что в центре не прокомментировали информацию, однако агентству ТАСС в пресс-службе предприятия заявили, что соответствующая информация внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 17 ноября.

«Коммерсант» сообщает, что планы по акционированию центра входили в программу финансового оздоровления предприятия, разработанную в 2014 году. Тогда руководство отрасли считало состояние центра критическим, после проверок было возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве, растратах, злоупотреблениях и других нарушениях. Фигурантами стали в том числе бывшие генеральные директора Владимир Нестеров и Александр Селиверстов. Центр получил из разных источников более 65 млрд руб., но, по данным источника издания, близкого к корпорации, этих средств не хватило. Сейчас нужны еще несколько десятков миллиардов.

Изменение формы предприятия позволит центру продать около 100 гектаров земли в Москве. Это позволит погасить часть долгов, в том числе по кредитам.