Корпорация «Энергия» сообщила о нештатной ситуации на космодроме Байконур

Разгонный блок «Фрегат» во время заправки (Фото: Олег Урусов / РИА Новости)

При заправке разгонного блока «Фрегат» на космодроме Байконур возникла нештатная ситуация из-за работы одного из его клапанов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ракетно-космической корпорации «Энергия».

Сейчас на месте происшествия работает специально созданная комиссия со специалистами из «Энергии», «Роскосмоса» и научно-промышленного объединения (НПО) им. С.А. Лавочкина. Эксперты уже разработали программу для устранения нештатной ситуации.

С помощью «Фрегата» с Байконура 7 декабря должен быть запущен в космос спутник связи Angosat-1. Космический аппарат был создан «Энергией» в интересах Анголы. Он будет обеспечивать вещание на территории республики и всего африканского континента.

«Проект «Ангосат» предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания», — указывается в сообщении на сайте корпорации.

Разгонный блок «Фрегат» может быть использован в составе ракет-носителей средних и тяжелых классов. Он был разработан и производится в НПО им. С.А. Лавочкина. Первый пуск разгонного блока состоялся в 2000 году с космодрома Байконур. Длина блока — 1,5 м, диаметр — 3,35 м. Масса заправленного блока составляет 6635 кг. Тяга двигателя разгонного блока составляет 2 т.