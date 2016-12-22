Самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку в Якутии

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Самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» вынужденно сел в аэропорту поселка Батагай в Якутии из-за течи топлива левого двигателя. Об этом телерадиокомпания «Саха» сообщил источник в авиационных кругах.

По словам собеседника телерадиокомпании, инцидент произошел еще 17 ноября, но об этом стало известно только в понедельник, 20 ноября. На борту самолета находились пять членов экипажа. Воздушное судно выполняло грузовой рейс по маршруту Якутск — Усть-Куйга. Источник отметил, что посадка прошла благополучно.

Советский военно-транспортный самолет Ан-26 был разработан конструкторским бюро «Антонов» (ныне государственное предприятие Украины). Он был введен в эксплуатацию в 1973 году и производился до 1986 года. Вместимость самолета — 36 человек, включая шестерых членов экипажа. Грузоподъемность — 5500 кг, длина — 23,87 м, размах крыла — 29,20 м, высота — 8,575 м. Максимальная скорость полета составляет 540 км/ч.