Пассажиры попросили Минтранс информировать о нормах ручной клади

Общероссийское объединение пассажиров направило в Минтранс России предложение установить в аэропортах таблички, на которых изображены предметы, разрешенные к бесплатному провозу на борту самолета. Об этом РБК сообщил заместитель председателя движения Илья Зотов.

Сейчас такая инфографика есть только у некоторых перевозчиков, объединение хочет сделать ее обязательной и размещать рядом со стойкой регистрации. «Данная информация позволит пассажирам быть информированными и экономить свои деньги. Потому что есть ряд случаев, когда с пассажиров требуют дополнительные деньги за провоз тех вещей, которые можно провозить бесплатно», — пояснил Зотов.

Предложение основано на поправках в правила, вступивших в силу 5 ноября 2017 года.

Новые правила позволяют пассажирам проносить на борт самолета рюкзак, дамскую сумочку или портфель (габариты устанавливаются перевозчиком), а также верхнюю одежду, костюм в портпледе, букет цветов, детское питание на время полета, а также люльку или коляску. Кроме того, разрешены костыли, трости и иные технические средства реабилитации, лекарства и спецпитание, а также товары, приобретенные в беспошлинной зоне, упакованные в пластиковый пакет.