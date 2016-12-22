Экс-губернатор Сахалина вновь опроверг наличие «миллиарда под кроватью»

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в коррупции, заявил, что у него не было «миллиарда под кроватью». Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, после ареста вокруг него стали формировать «негативную оценку», «срочно меня вывалять в грязи, запустить компромат». Хорошавин отметил: «Вокруг меня образовался черный пиар про ручку за 36 млн руб., мою якобы резиденцию, найденный миллиард». Экс-губернатор добавил, что ни одно из этих обвинений не подтвердилось.

В 2016 году Хорошавин также опровергал наличие ручки за 36 млн руб. и «миллиарда под кроватью». Об этом он написал в письме к президенту Владимиру Путину.

Бывшего губернатора Сахалинской области арестовали в марте 2015 года. Он обвиняется по десяти эпизодам, включая получение взяток на сумму 522 млн руб. и легализацию денежных средств.



В сентябре 2015 года Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о передаче имущества Хорошавина в собственность государства. В прокуратуре посчитали, что стоимость недвижимости, транспортных средств и предметов роскоши экс-губернатора «многократно превышает совокупный доход» его семьи. В апреле 2017 года генпрокурор Юрий Чайка заявил, что у Хорошавина изъяли имущество на сумму в 1,8 млрд руб.

По словам защитников Хорошавина и членов его семьи, по закону в госсобственность можно обращать только регистрируемое имущество (недвижимость, машины), а на ювелирные изделия и часы это не распространяется. Также имущество было изъято у взрослого сына Хорошавина, что, по мнению адвокатов, также запрещено законом.

Еще в 2015 году экс-губернатор направлял жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) «на незаконность содержания под стражей и последующих продлений действия этой меры». В августе 2017 года ЕСПЧ принял его жалобу. Тогда же адвокат Хорошавина Ольга Артюхина сообщила, что ее подзащитный перенес инсульт, находясь под стражей.

В конце октября суд продлил арест бывшего губернатора Сахалинской области до 9 февраля 2018 года.