В Томске скончался впавший в кому после визита к стоматологу ребенок

В Томске скончался ребенок, который впал в кому после стоматологической операции под общим наркозом. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Томской области.

По данным ведомства, ребенок скончался 17 ноября, не приходя в сознание. Операция прошла 1 ноября в районной больнице поселка Каргасок. После того как ребенок впал в кому, его доставили в больницу Томска.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи изъяли медицинскую документацию и опросили работников районной больницы.