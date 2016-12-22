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В Японии заявили о планах создать аналог крылатой ракеты «Томагавк»
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В Японии заявили о планах создать аналог крылатой ракеты «Томагавк»
Политика, 08:34
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В Японии заявили о планах создать аналог крылатой ракеты «Томагавк»

Власти Японии планируют создать аналог крылатой ракеты США «Томагавк», предназначенной для поражения кораблей и наземных целей. Об этом сообщает газета Yomiuri.

По данным газеты, Министерство обороны Японии планирует начать разработку собственной крылатой ракеты уже в 2018 году. Ее будут использовать для защиты японских островов. Военные рассчитывают, что новое вооружение не только повысит обороноспособность страны, но и приведет к сдерживанию Северной Кореи.

Запуск крылатой ракеты «Томагавк». 2011 год (Фото: U.S. Navy photo / Reuters)

Стоимость разработки оценивается в 7,7 млрд йен (почти $68,5 млн), она может быть готова уже к 2022 году. Дальность ракеты оценивается в 300 км. Ее смогут запускать как с наземных установок, так и с военных кораблей и истребителей.

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Японию 6 ноября предложил правительству в Токио расширить закупки американского вооружения. Он отметил, что в таком случае Япония сможет защитить себя от ракет КНДР и будет «сбивать их в небе». «Возможности в сфере противоракетной обороны — это то, что основано на взаимодействии между Японией и США», — отметил японский премьер-министр Синдзо Абэ, добавив, что Токио уже приобретает американское оружие в большом количестве.

Крылатая ракета «Томагавк» была принята на вооружение армией США в 1983 году. Существует несколько модификаций ракеты, предназначенных как для военно-морских сил, так и для сухопутных войск и военно-воздушных сил. «Томагавк» также можно запускать с подводных лодок. Дальность полета ракеты варьируется от 460 до 2500 км. Длина ракеты — 5,56 м., диаметр — 531 мм., масса — от 1180 до 1500 кг. Скорость полета — до 880 км/ч.

Теги: Япония , США , крылатые ракеты , «Томагавк»
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