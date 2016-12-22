В порт Владивостока прибыл японский эсминец «Хамагири»

Японский миноносец ​«Хамагири» прибыл во Владивосток для участия в международных учениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой слова начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) капитана 2 ранга Николая Воскресенского.

Японский корабль должен принять участие в учениях по поиску и спасению на море SAREX-2017. «В главной базе Тихоокеанского флота корабль встречал командир дивизии надводных кораблей флота капитан 1 ранга Иван Ковалев. Он поприветствовал старшего на борту японского корабля командующего 15-й эскортной флотилией МССО Японии капитана 1 ранга Тэцуя Обату и представил ему офицеров управления соединения», — сообщил Воскресенский. На время стоянки иностранного корабля в российском порту запланирован ряд общих мероприятий для моряков, в том числе проведение совместных футбольных и баскетбольных матчей.

Эсминец «Хамагири» во Владивостоке. 2014 год (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Во Владивостоке в конце октября прошло открытие российско-индийских учений «Индра-2017». В учениях принимали участие морские, сухопутные и авиационные соединения армий двух стран.