Трамп сообщил о гибели американского пограничника на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели на границе США и Мексики американского пограничника. Об это он написал на своей странице в Twitter.

«Сотрудник пограничного патруля убит на южной границе [США]», — рассказал политик, заметив, что еще один пограничник «сильно пострадал». «Мы будем искать и привлекать к ответственности виновных», — объявил Трамп, подтвердив свое решение построить стену на границе в Мексикой. «Мы <...> должны ее построить!» — заявил президент. Остальных подробностей и деталей этого инцидента он не привел.

В заявлении американской таможни и пограничной охраны уточняется, что происшествие случилось 19 ноября во время, когда пограничники патрулировали сектор Big Bend в Техасе вдоль южной границы с Мексикой. Погибшим, согласно официальным данным, оказался 36-летний сотрудник патрульной охраны Роджелио Мартинез. Он, как отмечается в сообщении ведомства, погиб, «отвечая» на «активность» возле магистрали 10 между штатами в районе станции Ван Хорн (Van Horn). Имя еще одного пострадавшего в результате инцидента пограничника в службе охраны не раскрыли, заметив однако, что в настоящий момент он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Расследованием случившегося, как рассказал Associated Press представитель пограничной службы США Карлос Диаз, уже занялось ФБР.

Строительство стены на границе США и Мексики было одним из наиболее ярких обещаний предвыборной кампании Трампа. Соответствующий указ был подписал американскими властями 25 января. Позже на строительство стены был объявлен проектный конкурс. В сентябре в Сан-Диего началось строительство прототипов стены, которые впоследствии должны будут одобрить чиновники.