В Новой Каледонии объявили эвакуацию после сообщения о цунами

На островах Новая Каледония, находящихся под управлением Франции, после сообщения об угрозе цунами из-за сильного землетрясения в Тихом океане объявлена эвакуация, сообщает местное издание La Depeche со ссылкой на предупреждение властей. Жителям прибрежной полосы рекомендовано укрыться на возвышенных местах.

На островах Луайоте и Пен в 10:30 по местному времени (02:30 мск) были включены сирены, предупреждающие об угрозе сильных волн. В соответствии с предупреждением, высота волн может достигать 1 метра, что позволяет затопить прибрежные территории. В связи с этим местным жителям рекомендовано перебраться на возвышенности.

Серия подземных толчков произошла в районе островов Новая Каледония 19 ноября. Магнитуда самого сильного из них составила 7,0. Его эпицентр располагался на глубине 10 км примерно в 80 км от побережья. Толчки ощущались в столице Новой Каледонии, городе Нумеа. Вскоре после сообщения о землетрясении американский Центр предупреждения о цунами проинформировал об угрозе возникновения сильных волн.