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У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,0
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У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,0
Общество, 02:53
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У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,0

У берегов Новой Каледонии, к востоку от Австралии, произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщает Национальная геологическая служба США.

Подземные толчки фиксировались в Тихом океане, в нескольких десятках километрах от берегов острова на протяжении всего 19 ноября. Магнитуда отдельных толчков превышала 6,0. Самый мощный толчок, магнитудой 7,0 произошел вечером 19 ноября. Его эпицентр находился на глубине 10 км, на расстоянии 82 км от населенного пункта Тадине на Новой Каледонии.

В связи с подземными толчками американский Центр предупреждения цунами выпустил сообщение, в котором предупреждает об угрозе волн из-за землетрясения. Их высота может составить порядка одного метра.

На границе Ирана и Ирака 12 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,3. По последним данным, оно унесло жизни более 530 человек.

Теги: землетрясение , Новая Каледония
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