В Кишиневе признали несостоявшимся референдум об отставке мэра

В Кишиневе из-за низкой явки был признан несостоявшимся референдум об отставке примара (мэра) молдавской столицы ​Дорина Киртоакэ, обвиненного в коррупции и превышении полномочий. Об этом сообщает Moldpress со ссылкой на ЦИК страны.

На голосование явились 17,53% занесенных в списки горожан (порядка 110 тыс. человек). В то же время, для признания референдума действительным требуется не участие в нем не менее трети имеющих право голоса. При этом, отмечает издание, из тех, кто пришел на участки, за отставку Киртоакэ высказались 87%.

Киртоакэ является сторонником правоцентристкой и проевропейской Либеральной партии Молдавии, выступающей за интеграцию страны в западные структуры, в том числе НАТО и ЕС. На пост градоначальника он был избран в 2007 году. Среди пунктов его избирательной программы были запрет на наружную рекламу на русском языке и ограничение доли русского языка в СМИ. Также он выступает за осуждение «коммунистической оккупации» Молдавии.

Киртоакэ поблагодарил жителей Кишинева за то, что они не поддержали референдум. В то же время, не смотря на провал референдума он останется отстраненным от власти до вынесения решения по возбужденным против него уголовным делам.

Референдум о его отставке был инициирован социалистами. Поводом для него стало возбуждение против Киртоакэ нескольких уголовных дел, связанных с превышением должностных полномочий и коррупцией.