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Юнкер назвал ситуацию в Каталонии «катастрофой»
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Юнкер назвал ситуацию в Каталонии «катастрофой»
Каталония хочет независимости, 21:08
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Юнкер назвал ситуацию в Каталонии «катастрофой»

Ситуация в Каталонии — это «катастрофа», заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете El Pais.

По словам Юнкера, Каталония — «великая, огромная проблема». Он считает, что ситуация в регионе породила внутренний «раскол в испанском и каталонском обществе», создав проблемы «внутри семей, среди друзей». «Мне не нравится ситуация, которая образовалась: это катастрофа», — сказал глава Еврокомиссии.

«Этого никогда не должно было быть», — подчеркнул он.

Побег от независимости: как Каталония отказалась сопротивляться Мадриду
Политика

Парламент Каталонии принял декларацию о независимости региона от Испании 27 октября на основании результатов референдума 1 октября. Мадрид не признал ни референдум, ни решение каталонских депутатов и правительства. Каталонский парламент был распущен, де-факто временно упразднена автономия с введением в действие 155-й статьи конституции Испании — началом прямого управления региона из Мадрида. декларация о независимости была аннулирована Конституционным судом Испании.

Часть депутатов парламента Каталонии и членов правительства была арестована. Бывший президент женералитета региона Карлес Пучдемон с четырьмя соратниками бежал в Бельгию, заявив накануне о намерении создать «правительство в изгнании». Испанская прокуратура выдала ордер на арест Пучдемона и требует подобного документа от властей Евросоюза. Однако в Брюсселе Пучдемон был освобожден после 24-часового задержания, хотя ему и запрещено покидать пределы Бельгии.

Теги: Евросоюз , Испания , Каталония , Жан-Клод Юнкер
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