В Марокко при раздаче гуманитарной помощи погибли 15 женщин

В давке во время раздачи гуманитарной помощи в марокканском городе Эс-Сувейра погибли 15 женщин, заявили в госпитале района Туфайт. Об этом сообщает телеканал 2M.

Инцидент произошел во время раздачи еды нуждающимся в названном населенном пункте, в районе Сиди Буалам. Продукты питания раздавала гуманитарная миссия, представители которой привезли помощь из Касабланки. На пункте раздачи произошла давка, в результате которой упали более двух десятков человек. Из них 15 женщин погибли от удушья. Еще девять женщин пострадали.

Позже стало известно, что двух тяжело раненных пострадавших доставили вертолетом в госпиталь Университета Марракеша.

По предварительным данным, причиной давки могло стать отсутствие контроля гуманитарной организации над процессом раздачи помощи.

Король Марокко Мохаммед VI принес соболезнования родственникам погибших в трагедии, велел оказать им и близким пострадавших соответствующую помощь, а также распорядился провести расследование случившегося.