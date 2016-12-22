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Власти Анкары запретили показ связанного с ЛГБТ кино и выставки
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Власти Анкары запретили показ связанного с ЛГБТ кино и выставки
Общество, 19:40
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Власти Анкары запретили показ связанного с ЛГБТ кино и выставки

Власти турецкой столицы запретили публичные показы фильмов и выставки, имеющие отношение к геям, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам (ЛГБТ) под предлогом «общественной безопасности», заявили в пресс-службе градоначальства. Об этом сообщает Reuters.

«Любые мероприятия, такие как ЛГБТ-кино, театр, семинары, интервью и выставки запрещены до иного распоряжения в нашей провинции для того, чтобы обеспечить мир и безопасность», — цитирует Reuters сообщение пресс-службы губернатора Анкары.

Власти объяснили, что подобные мероприятия могут спровоцировать определенные группы общества на проявления «публичной ненависти и насилия» и поэтому поставить под угрозу «общественную безопасность».

В середине июня турецкие власти запретили ранее ежегодно проводившийся гей-парад в Стамбуле. Организаторы мероприятия назвали это «грубым нарушением Конституции и закона» и заявили о намерении подать в суд. 19 июня представители ЛГБТ-сообщества все равно пришли на соответствующую акцию в районе стамбульской площади Таксим. В итоге полиция при помощи резиновых дубинок и слезоточивого газа разогнала несанкционированный гей-парад. Кроме того, полицейскими были задержаны 19 человек, включая депутата немецкого бундестага Фолькера Бека и еще двоих граждан Германии. 25 июня представители ЛГБТ-сообщества вновь собрались на площади Таксим на несанкционированную акцию, в результате полиция применила резиновые пули и газ.

Гей-парады ежегодно беспрепятственно проводились в Стамбуле в течение 12 лет до 2015 года. В 2015 году полиция начала задержания во время ЛГБТ-шествия, затем власти Стамбула начали официально запрещать его проведение.



 

Теги: запрет , кино , Турция , Анкара , ЛГБТ , выставки
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