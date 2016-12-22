В Салехарде из-за подкупа арестовали гендиректора дочки «Газпром нефти»

Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа арестовал на два месяца руководителя дочернего предприятия АО «Газпром нефть» по делу о коммерческом подкупе. Сообщение опубликовано на сайте СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

«17 ноября 2017 года в городе Ноябрьск генеральный директор дочернего предприятия АО «Газпромнефть» получил от лица, действующего в интересах коммерческих организаций, через посредника в качестве коммерческого подкупа деньги в сумме более 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

За эти деньги руководитель компании должен был осуществить некие действия в рамках своих служебных полномочий «в интересах коммерческих организаций», сообщили в СКР.

Фамилия фигуранта уголовного дела в сообщении СКР не указана, однако представитель «Газпром нефти» ранее сообщил РБК, что задержан директор компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков. Представитель компании также подчеркнул, что компания намерена содействовать правоохранительным органам в проведении следственных мероприятий.

В сообщении СКР также говорится о возбуждении уголовного дело в отношении посредника, который содействовал передаче подкупа по ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере).

Издание Znak.com накануне сообщало со ссылкой на источники, что вторым фигурантом дела стал заместитель руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров. Задержание было произведено с поличным, уточнили собеседники издания.