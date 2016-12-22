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Продавец лимузина на «Авито» опроверг его принадлежность маршалу Жукову
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Продавец лимузина на «Авито» опроверг его принадлежность маршалу Жукову
Общество, 17:19
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Продавец лимузина на «Авито» опроверг его принадлежность маршалу Жукову

Продавец лимузина-кабриолета ЗИС 110 В 1949 года выпуска заявил РБК, что маршал Георгий Жуков «не ездил» на выставленной на продажу машине.

«Сейчас большой вал звонков, в том числе от возможных покупателей. Но если правильно прочесть наше объявление, то из него не следует, что это машина, на которой мог ездить маршал Советского Союза Георгий Жуков. Он на ней не ездил, так как даже по годам не совпадает работа Жукова в Одессе и поступление авто туда», — рассказал РБК продавец.

По его словам, сейчас машина находится в ожидании покупателя в Москве.

Советский лимузин-кабриолет ЗИС 110 В был выставлен на продажу на сайте бесплатных объявлений «Авито» 16 ноября. Стоимость автомобиля указана в 45 млн руб.

Как говорится в объявлении, четырехдверный серый лимузин-кабриолет ЗИС 110 В был произведен в 1949 году. Машина имеет оригинальные детали и прошла профессиональную реставрацию. «История автомобиля отслежена с момента направления данного автомобиля в Одесский военный округ в начале 50-х годов для проведения и приема военных парадов, командующим в то время Одесским военным округом был Маршал Жуков», — говорится в объявлении.

Данная информация дала повод для сообщений в СМИ о том, что автомобиль использовался маршалом Жуковым.

Маршал Георгий Жуков в 1946 году, после так называемого трофейного дела, был снят с должности Главкома сухопутных войск и назначен командующим войсками Одесского военного округа. В 1948 году его перевели на должность командующего Уральским военным округом. Таким образом, Жуков не мог пользоваться произведенной в 1949 году машиной во время службы в Одессе, так как там уже не служил. Более того, он не мог использовать лимузин в начале 1950-х годов, в то время, когда машина была, как указывается в объявлении, направлена в Одесский округ.

Теги: Георгий Жуков , лимузин , Авито , ЗИС
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