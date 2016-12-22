Фильм «Крым» получил награду за «популяризацию» и «сохранение» истории

Фильм Алексея Пиманова «Крым» получил премию за заслуги «в изучении, сохранении и популяризации истории» на ​Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». Помощница режиссера Дарья Курбанова подтвердила РБК, что фильм «Крым» получил награду.

Фильм Алексея Пиманова повествует о любви журналистки из Киева и жителя Севастополя, его события разворачиваются весной 2014 года.

Премию кинокартине присудило Российское военно-историческое общество (РВИО), которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский.

Награждение состоялось 18 ноября. На церемонии присутствовали Владимир Мединский, его отец Ростислав Мединский, скульптор Зураб Церетели, шахматист Анатолий Карпов и другие, уточняет «Фонтанка».

Научный директор РВИО Михаил Мягков заявил, «фильм сделан с любовью к России и ко всему русскому миру».

Режиссер «Крыма» Алексей Пиманов заявил, что «этот фильм очень болит в сердце». По его словам, «за полгода до выхода фильма началась информационная война». «Против нас работали Би-би-си, The Guardian и много всяких структур, которые не хотели бы, чтобы «Крым» вышел», — отметил он.

В конце сентября «Кинопоиск» заявил о взломе профилей для накрутки рейтинга фильму «Крым» Алексея Пиманова. В пресс-службе сервиса сообщили РБК, что взлом был использован для того, чтобы повлиять на «рейтинг ожидания» ленты.

Всего, по словам представителя «Кинопоиска», было удалено более 50 тыс. некорректно проставленных отметок, а сам рейтинг картины из-за этого был снижен до 21% (до удаления некорректных отметок составлял более 60%).