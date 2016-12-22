В Росгвардии отказались комментировать потерю пистолета в «Москва-Сити»

Представитель ФГУП «Охрана» Росгвардии отказался прокомментировать РБК сообщения о том, что при перестрелке в «Москва-Сити» один из сотрудников ведомства, выполнявший работу по договору, потерял в перестрелке табельное оружие.

​«Про якобы утерянное оружие не готов комментировать — в любом случае все спецсредства изъяты следствием», — пояснил Валерий Грибакин, официальный представитель ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Грибакин также подчеркнул, что предположение, будто сотрудники «Росгвардии» охраняли криминального авторитета, «невозможно». «При заключении договоров проверяем все организации, и невозможно, чтобы человек с криминальным прошлым попал в список клиентов», — сказал Грибакин РБК.

По его словам, сейчас в самом ФГУП «Охрана» идет следственная проверка.

Конфликт на парковке у башни «Око», в результате которого пострадали шесть человек, произошел поздним вечером 17 ноября, между неустановленными посетителями центра, сотрудниками частного охранного предприятия и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны.

Источник, знакомый с материалами расследования, рассказал РБК, что в пятницу вечером в одном из ресторанов башни «Око» отмечали 50-летие предпринимателя из Измайлово Дмитрия Павлова, известного правоохранительным органам под кличкой Павлик.

Участниками конфликта на парковке стали три сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии, вооруженные пистолетами Макарова, которые обеспечивали безопасность Павлова. Вторая сторона конфликта была представлена ​людьми, которые обеспечивали безопасность Гавриила Юшваева (бывший совладелец компании «Вимм-Билль-Данн», 82-е место российском списке Forbes), сообщал РБК со ссылкой на источники в ГУ МВД по Москве и на источники, знакомые с ходом расследования.

Как сообщили РБК источники в ГУ МВД по Москве, стрельба началась из-за черного Mercedes, припаркованного у входа в подъезд башни, — автомобиль мешал проходу гостей.

Начальник спецотряда «Росгвардии» прибыл на место после сообщения о перестрелке и обнаружил двоих своих сотрудников с огнестрельными ранениями. По его словам, табельное оружие они не применяли.

Источник РБК в ГУ МВД по Москве также сообщил, что у одного из охранников пропал пистолет.