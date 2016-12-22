Посетители ночного клуба в Кемеровской области открыли стрельбу по охране

В ночном клубе города Ленинска-Кузнецкого в Кемеровской области посетители открыли стрельбу по охране заведения. Один охранник клуба был убит, еще один сотрудник охраны и посетительница клуба пострадали. Сообщение размещено на сайте областного Следственного комитета.

По данным правоохранительных органов, между группой молодых людей и охранниками заведения произошел конфликт.

«Трое посетителей увеселительного заведения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, провоцировали конфликт с другими посетителями клуба. Охранники попросили молодых людей покинуть заведение», — говорится в сообщении.

Нарушители порядка покинули ночной клуб, однако через некоторое время вернулись и открыли стрельбу.

«Один охранник от полученных ранений скончался в больнице, еще один охранник и посетительница клуба получили ранения», — сообщает СКР. Подозреваемые уже задержаны полицией и сотрудниками Росгвардии.

Раненые были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. ​1 ст.105 УК РФ (убийство).