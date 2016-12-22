Участник лотереи «Гослото» из Сургута выиграл более 32 млн руб.

Житель города Сургута​ в Ханты-Мансийском регионе выиграл в лотерею «Гослото «7 из 49» более 32 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «ТД Столото».

«Участник из Сургута угадал шесть чисел, до суперприза ему не хватило одного номера. Тем не менее выигрыш победителя — рекордные для лотереи 32 410 993 рубля», — отметили в пресс-службе. Стоимость выигрышного билета составила 50 рублей.

Предыдущий рекорд этой лотереи составил 12,8 млн руб.

В начале ноября участница лотереи «Русское лото» выиграла джекпот в 506 млн руб., зачеркнув все 15 выигрышных номеров в билете. Ее выигрыш стал самым крупным за всю историю страны.

Победительница вышла на связь с организаторами только через две недели после розыгрыша, так как внучка женщины сообщила ей, что билет ничего не выиграл.