Опубликовано видео полета «летающего радара» А-100

Видео полета российского самолета радиолокационного дозора и наведения А-100, разработанного концерном «Вега», опубликовал телеканал «Звезда».
Свой первый полет многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100 совершил в субботу, 18 ноября.
Он способен обнаруживать и сопровождать воздушные цели, а также помогать ударной авиации и истребителям при их наведении на все виды целей.
Во время первого полета нового самолета проверке подвергались его аэродинамические характеристики, работоспособность авионики и другой аппаратуры.
Ожидается, что А-100 придет на смену авиационным комплексам А-50 и А-50У.
Аппарат создан на базе Ил-76МД-90А, на который установили обтекатель с антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что серийные поставки А-100 будут налажены к 2022 году.