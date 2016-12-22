Опубликовано видео полета «летающего радара» А-100

Видео полета российского самолета радиолокационного дозора и наведения А-100, разработанного концерном «Вега», опубликовал телеканал «Звезда».

Видео: Телеканал «Звезда»

Свой первый полет многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100​ совершил в субботу, 18 ноября.

Он способен обнаруживать и сопровождать воздушные цели, а также помогать ударной авиации и истребителям при их наведении на все виды целей.

Во время первого полета нового самолета проверке подвергались его аэродинамические характеристики, работоспособность авионики и другой аппаратуры.

Ожидается, что А-100 придет на смену авиационным комплексам А-50 и А-50У.

Аппарат создан на базе Ил-76МД-90А, на который установили обтекатель с антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование.​

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что серийные поставки А-100 будут налажены к 2022 году.