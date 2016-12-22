СМИ узнали об убийстве полицейским трех человек в пригороде Парижа

Полицейский застрелил трех человек, еще троих ранил и покончил с собой в муниципалитете Сарсель (департамент Валь-д'Уаз), сообщает La Parisien. Сарсель находится в 17 км в северу от Парижа.
Инцидент произошел вечером в субботу, 18 ноября, неподалеку от городской ратуши. О выстрелах в полицию сообщили соседи.
Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы обнаружили труп мужчины в машине, а затем еще двоих застреленных мужчин. Среди убитых — отец подруги полицейского.
31-летний сотрудник полиции также ранил трех женщин — свою подругу, ее мать и сестру. Сам стрелок был также найден мертвым в саду.
Согласно предварительной версии, речь идет о преступлении на бытовой почве. BFM TV уточняет, что незадолго до происшествия девушка объявила полицейскому о расставании.