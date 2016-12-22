В Париже умер модельер Аззедин Алайя

Модельер тунисского происхождения Аззедин Алайя умер в Париже от сердечной недостаточности. Ему было 77 лет, сообщает Le Point.

Аззедин переехал из Туниса во Францию в 1950-х. Карьеру он начал в качестве ассистента в доме Christian Dior. Он также сотрудничал с Guy Laroche и Thierry Mugler. Собственные коллекции Алайя представил впервые в конце 1960-х.

В 1980 он открыл свой модный дом, а в 1984 году после презентации первой коллекции прет-а-порте был награжден Министерством культуры Франции как дизайнер года. Его одежду носили модель Наоми Кэмпбелл, актриса Марийон Котийяр, жена бывшего президента США Мишель Обама.