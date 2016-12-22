Военная прокуратура Украины нашла червей и тараканов в пище курсантов

Военные прокуроры в ходе проверки в связи с хищениями в Харьковском Национальном университете Воздушных сил им. Кожедуба нашли в пище курсантов червей и тараканов. Об этом главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил на своей странице в Facebook.

«Оказывается, что так питаются будущие военные летчики. С этим невозможно мириться», — написал Матиос, комментируя находки в курсантской столовой. Матиос отметил, что в прокуратуру поступило 17 рапортов от курсантов с жалобами на червей и тараканов в еде.

Руководитель учебного заведения, генерал-майор Андрей Алимпиев и его заместитель были задержаны военной прокуратурой по подозрению в хищении на 2,4 млн грн при закупке горючего. Об этом сообщало издание Gordon.ua. По словам Матиоса, суд 19 ноября выберет задержанным меру пресечения. Алимпиев возглавлял университет с 2015 года.