В ОАЭ автомобильный номер ушел с молотка за $3 млн.

Предприниматель Ахмед аль-Марзуки на аукционе в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах приобрел регистрационный номер для своего автомобиля за 10 млн дирхамов (около $3 млн.). Об этом сообщает Khaleej Times.

Аукцион проводился компанией Emirates Auction. «Я очень рад и горд тем, что получил регистрационный номер 2», — заявил 23-летний бизнесмен. По словам аль-Марзуки, он купил этот номер «из-за его значимости для нации». Ежегодно 2 декабря в ОАЭ отмечают Национальный день в память об объединении семи эмиратов в 1971 году.

На аукционе продавались и другие редкие регистрационные номера. Так, номер 11 был продан за 6,4 млн дирхамов (около $1,5 млн). Еще один предприниматель, Мохаммед Аль-Мазруи, купил своему 12-летнему сыну Халифу номер 1111. Всего на аукционе было продано номер на сумму 55 млн дирхамов (почти $15 млн). Все эти деньги пойдут на благотворительность.