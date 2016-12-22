Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Коми

В Республике Коми в результате ДТП с микроавтобусом «Газель» пострадали семь человек. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел 18 ноября на 4-м км трассы Ухта — Дальний в Ухтинском районе Коми. По предварительным данным, 66-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с «Газелью».

В результате аварии водитель и пассажир «Нивы» получили ранения. Также пострадали пятеро людей в микроавтобусе, в том числе трое детей 2005, 2007 и 2008 года рождения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. По факту ДТП сотрудники СКР начали проверку, им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.