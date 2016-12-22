Двое рыбаков погибли на озере в Ленобласти

В водах озера Вуокса возле поселка Лосево Приозерского района Ленинградской области нашли тела двух мужчин без внешних признаков насильственной смерти. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Ленинградской области.

Следствие установило, что 10 ноября двое мужчин 37 и 45-и лет уехали на рыбалку на озеро и на следующий день перестали выходить на связь. Сотрудники МЧС 13 ноября нашли лодку на противоположном берегу Вуоксы.

По предварительным данным, лодка перевернулась, а рыбаки не смогли выбраться на берег. По данному факту СКР начало проверку.