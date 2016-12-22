На Кубани сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом по аварийной трассе

Сотрудники управления ГИБДД по Краснодарскому краю провели крестный ход на аварийном участке трассы «Темрюк-Краснодар». Мероприятие приурочено ко дню памяти жертв ДТП

Фото: Скриншот видео / Кубанские новости

Сотрудники кубанского управления ГИБДД прошли крестным ходом по аварийному участку трассы «Темрюк-Краснодар» в районе станицы Елисаветинской Краснодарско края. Об этом сообщает РБК-Кубань.

Как уточнили в пресс-службе краевой ГИБДД, шествие возглавил благочинный Центрального округа Краснодара, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Богдан Черных, который также входит в общественный совет краевого управления МВД. Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню памяти жертв ДТП, благословил митрополит Екатеринодарского и Кубанского Исидор. В пресс-службе добавили, что накануне крестного хода на территории управления краевой ГИБДД у камня памяти всех жертв ДТП прошла панихида по всем погибшим в автокатастрофах.

Видео: Кубанские новости

В сообщении пресс-службы митрополита добавили, что благочинного «под звон колоколов передвижной звонницы» сопровождал начальник краевого управления ГИБДД Александр Капустин вместе с сотрудниками. Как уточнили в пресс-службе митрополии, крестный ход прошел на 140-м км указанной трассы.

Как сообщает пресс-служба краснодарского управления ГИБДД, накануне, 17 ноября, в Кавказском, Гулькевичском, Тбилисском и Новокубанском районах

Кубани был проведен автопробег ко дню памяти жертв ДТП. В течение 18 ноября запланировано проведение молебнов по погибшим в автоавариях, а на 19 ноября — во здравие всех путешествующих.