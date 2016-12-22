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Клинтон признала промедление с решением «защищаться от Путина»
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Клинтон признала промедление с решением «защищаться от Путина»
Политика, 13:49
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Клинтон признала промедление с решением «защищаться от Путина»
По словам Хиллари Клинтон, президент России Владимир Путин несет с собой угрозу национальной безопасности, однако Америка «не спешила» защищаться от него. Она возглавляла Госдеп с 2009 по 2013 год
Хиллари Клинтон (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала президента России Владимира Путина «угрозой национальной безопасности» Соединенных Штатов. Такое заявление она сделала на первом публичном выступлении вместе с супругом, бывшим президентом США Биллом Клинтоном, после выборов президента в 2016 году, передает телеканал NBC.

«Владимир Путин — это внутренняя угроза нашей демократии и национальной безопасности. Они сеяли раздор в США, а мы не спешили защищаться», — сказала Клинтон.

В ходе выступления, когда чету Клинтон спросили, что бы они сказали Трампу, сидя рядом с ним, Билл Клинтон заявил, что порекомендовал бы ему «прекратить искать врагов и начать сотрудничать с людьми».

По мнению Хиллари Клинтон, Трамп, как президент США, должен сделать все возможное, чтобы объединить страну.

В ноябре президент США Дональд Трамп заявил журналистам об «отсутствии нужной химии» в отношениях между Путиным и предыдущим американским лидером Бараком Обамой. По его словам, демократам — его предшественникам и его сопернице на выборах Хиллари Клинтон — «было не по силам» наладить сотрудничество с Москвой. Трамп выразил надежду, что будет иметь с российским лидером «отличные отношения», так как у них «хорошее чувство друг друга».

В середине декабря прошлого года Хиллари Клинтон заявила, что у Путина есть к ней «личные счеты» из-за того, что она как госсекретарь США в 2011 году обвинила Москву в фальсификациях на выборах в Госдуму. Она считает, что целью России было подорвать американскую демократию при помощи кибератак на демократов. По словам экс-госсекретаря, это также повлияло на ее поражение на выборах президента США. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не ведет вендетту против экс-госсекретаря США, но ее мемуары читать не собирается.

Клинтон начала свою деятельность на посту главы дипломатического ведомства с желания произвести «перезагрузку» отношений России и США, поскольку в последние годы президентства Джорджа Буша-младшего они ухудшились. В 2009 году перед началом двусторонней встречи Клинтон подарила главе МИД России Сергею Лаврову символический подарок — большую красную кнопку на желтой основе. Однако готовившая подарок служба ошиблась с переводом, ​​ и оказалось, что на кнопке написано слово «перегрузка». После объяснений Лаврова Клинтон заметила, что постарается не допустить «перегрузки» в российско-американских отношениях.

Автор: Екатерина Ракитина.
Теги: США , Владимир Путин , Хиллари Клинтон
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