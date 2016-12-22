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В Нижнем Новгороде эвакуировали аэропорт, вокзал и четыре торговых центра
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В Нижнем Новгороде эвакуировали аэропорт, вокзал и четыре торговых центра
Общество, 13:16
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В Нижнем Новгороде эвакуировали аэропорт, вокзал и четыре торговых центра

Из зданий аэропорта, железнодорожного вокзала и торговых центров в Нижнем Новгороде эвакуировали людей из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

По данным собеседника агентства, анонимные сообщения об угрозе взрыва стали поступать в 11:20 мск. Были эвакуированы здание аэропорта, железнодорожного вокзала, торговых центров «Фантастика», «Куб», «Седьмое небо» и «Золотая миля». Из здания воздушной гавани эвакуированы 150 человек, а из здания железнодорожного вокзала — более 250 человек.

По словам другого источника агентства, знакомого с ситуацией, сообщение поступило по каналу связи 112.

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В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области РБК сообщили, что «по всем поступившим сообщениям проводится комплекс необходимых мероприятий». Места, в которых происходит эвакуация, собеседник агентства отказался уточнил.

Один из очевидцев Антон Лунёв сообщил РБК об эвакуации аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. «Машины не пускают, держат за шлагбаумом, я вижу только людей, идущих со стороны аэропорта. Полиции не вижу, проехала одна машина скорой помощи, людей с борта не отпускают», — рассказал собеседник РБК.

Другой очевидец рассказал РБК об эвакуации в торговом центре «Фантастика» в городе. «Люди на улице стояли, видели одну пожарную машину.
Выставлено оцепление», — сообщил собеседник агентства, пожелавший сохранить анонимность.

Теги: Нижний Новгород , эвакуация , минирование , ГУ МВД России
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