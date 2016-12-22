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Глава Минтранса России открыл южный подъезд к Ростову-на-Дону
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Глава Минтранса России открыл южный подъезд к Ростову-на-Дону
Общество, 10:54
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Глава Минтранса России открыл южный подъезд к Ростову-на-Дону

Глава Министерства транспорта России Максим Соколов открыл движение по новой транспортной развязке на подъездной автодороге от трассы М4 «Дон» к Ростову-на-Дону, передает «РИА Новости».

По словам министра транспорта, объект обеспечит связь с Ворошиловским мостом и объектами, которые были построены к чемпионату мира на левом берегу реки Дон. При строительстве были использованы самые современные инновации и укрепление грунтов, освещение светодиодами и композитные материалы.

«Ростов Арена» заявил, что пропускная способность из Ростова и в Ростов теперь увеличена в четыре раза. Транспортная развязка решит вопросы, которые связаны с чемпионатом мира, поскольку это одно из основных направлений движения болельщиков к стадиону и на юг.

Реконструкция участка южного подъезда к Ростову-на-Дону со второго по седьмой километр началась в декабре 2016 года. Проект был разбит на два этапа.

Реализация основной части первого этапа закончилась 18 ноября, когда открылся новый шестиполосный пойменный мост, двухполосная выездная эстакада и расширенная с четырех до восьми полос проезжая часть основного хода дороги.

До конца 2017 года планируется также ввести вторую, въездную, эстакаду.

После этого автомобилисты получат шесть-восемь полос движения на въезде в Ростов-на-Дону. Первый этап будет закончен в мае 2018 года, после того как будет построена новая разворотная эстакада на четвертом километре М4 «Дон».

На втором этапе должны быть построены развязки и расширена проезжая часть с четвертого по седьмой километр трассы. Он завершится в октябре 2020 года.

Федеральная автодорога А135 является важным транспортным узлом, который входит в состав международного транзитного коридора Север-Юг. Он соединяет Ростов с трассой М4 «Дон» и ближайшими городами-спутниками — Батайском, Азовом, Сальском. Транспортный узел обеспечивает доступ к новому стадиону «Ростов Арена», который примет ЧМ по футболу в 2018 году.

Теги: Максим Соколов , Ростов-на-Дону , М-4 «Дон» , Минтранс России , Южный подъезд
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