NYT заявила о планируемой защите администрации Трампа от ракет КНДР

Администрация президента США Дональда Трамп может использовать кибероружие, беспилотники и истребители, чтобы предотвратить ракетный удар со стороны Пхеньяна. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников в американском оборонном ведомстве, ведущих ученых и старших членов конгресса.

На прошлой неделе в конгресс был направлен запрос о предоставлении дополнительно $4 млрд. Издание сообщает, что на западном побережье США будет расширена линия противоракетной обороны. Американская сторона готова использовать кибероружие, чтобы повлиять на системы контроля Северной Кореи до того, как Пхеньян запустит ракеты. Также могут быть использованы беспилотники и истребители, чтобы сбить ракеты сразу после запуска.

В начале марта NYT писала, что бывший президент США Барак Обама три года назад, являясь тогда главой государства, приказал Пентагону активизировать кибератаки на ракетную программу КНДР, чтобы сорвать тестовые запуски Пхеньяном баллистических ракет в первые секунды полета. Согласно данным издания, после этого приказа большое количество запущенных КНДР ракет начали взрываться, отклоняться от курса, падать в море. Покидая должность, Обама предупредил Трампа, что Северная Корея может стать одной из самых серьезной проблем для его администрации.

Выступая в парламенте Южной Кореи в ноябре, Трамп публично обратился к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, заявив, что КНДР является «адом, которого никто не заслуживает». Американский лидер предупредил о готовности США применить силу ради сохранения мира на Корейском полуострове.