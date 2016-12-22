Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Нью-Йорке

Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме на Махэттене в Нью-Йорке. Среди получивших травмы — семеро пожарных, один полицейский и один гражданский. Об этом сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на городскую службу пожарной охраны (FDNY).
Отмечается, что возгорание произошло в жилом шестиэтажном здании, которому сто лет. Из-за пожара большая часть крыши строения обрушилась.
Пресс-служба FDNY со ссылкой на начальника пятого отдела пожарного департамента Джеймса Леонарда сообщает, что при возгорании пострадали четверо пожарных и один гражданский.
В тушении возгорания задействованы более 200 пожарных. Ликвидация пожара осложняется сильным ветром. Власти заявили NBC New York, что загоревшееся здание не заселено и официально находится на ремонте.