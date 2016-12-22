Глава амурского наукограда Циолковский Николай Кохно взят под стражу

Глава администрации закрытого автономного территориального образования (ЗАТО) Циолковский (ранее Углегорск) в Амурской области Николай Кохно взят под стражу до 16 января по делу о взятке в крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Благовещенского городского суда Александра Воронина.

«Сегодня состоялось заседание суда, на котором принято решение о заключении под стражу Н.Кохно сроком на два месяца — до 16 января будущего года», — уточнил Воронин. Глава администрации Циолковского имеет три дня на обжалование судебного решения.

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области 15 ноября сообщало о задержании Николая Кохно по подозрению в получении взятки в крупном размере. Против него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере». Сумма взятки не уточняется.

По данным СК, преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.​