NASA присоединилась к поискам аргентинской подлодки

Американские военные корабли и самолет NASA присоединились к поискам аргентинской подводной лодки San Juan, которая исчезла 15 ноября, сообщает издание Ars Technica.

Самолет американского агентства P-3 обычно используется для исследования моря в районе Антарктиды. Благодаря установленному на нем оборудованию он способен с высоты определять аномальные объекты в море.

Помимо американцев в поисках участвуют и корабли ВМС Аргентины. Как сообщил агентству Reuters представитель местных военных Энрике Бальби, власти пытаются понять, идет ли речь о потери связи с субмариной. По его словам, в этом случае подводная лодка должна была бы всплыть на поверхность.

По информации военных, последнее известное местонахождение лодки — бухта Сан Хорхе, которая находится в 432 км от берега. По данным издания La Capital, командование связалось с родственниками всех находящихся на борту San Juan.