Саудовская Аравия отозвала посла в Германии для консультаций

Саудовская Аравия отозвала своего посла в Германии для консультаций. Поводом стало высказывание министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение МИД Саудовской Аравии.

В Эр-Рияде также заявило, что направит официальную ноту протеста послу Германии в Саудовской Аравии.

Как сообщает издание Frankfurter Allgemeine, во время совместной пресс-конференции с главой МИД Ливана Гебраном Бассилем в Берлине Габриэль заявил, что бывший премьер-министр Ливана Саад Харири не должен удерживаться в Саудовской Аравии против его воли.

Помимо этого глава МИД ФРГ сообщил об опасной ситуации в Ливане и предупредил о «кровавых столкновениях» с соседними государствами.

Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана 11 дней назад в ходе видеообращения из Саудовской Аравии. Свое решение Харири, обладающий двойным гражданством (Ливана и Саудовской Аравии), объяснил «вмешательством Ирана и его пособников в лице шиитской партии «Хезболла» во внутренние дела» Ливана.После этого Харири объявился в Саудовской Аравии, где он, по его словам, обсуждал будущее Ливана. При этом среди ливанских высокопоставленных чиновников появились предположения, что в Эр-Рияде он содержится насильно.