Восьмая женщина обвинила Джорджа Буша-старшего в домогательствах

Восьмая женщина обвинила бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в сексуальных домогательствах. Об этом она сообщила в разговоре с Би-би-си.

О приставаниях со стороны экс-президента рассказала переводчица, которая пожелала, чтобы ее имя не называлось, поскольку это может отразиться на ее работе. По ее словам, инцидент произошел в 2004 году, когда Буш-старший, который на тот момент уже не был главой государства, встретился с министром обороны Испании Хосе Боно Мартинезом. «Испанские войска тогда внезапно были отозваны из Ирака, на тот момент я работала переводчиком в Испании», — рассказала девушка.

Собеседница Би-би-си уточнила, что Буш-старший домогался к ней на церемонии фотографирования, которая состоялась после встречи с Мартинезом. Бывший американский лидер «настоял, чтобы я тоже была на фотографии. Мне показалось это странным, поскольку обычно я остаюсь за кадром», сказала она. «Он схватил меня за ягодицы. Сначала я подумала, что это произошло случайно, но затем он схватил меня снова», — отметила переводчица. Она добавила, что ранее уже говорила о случившемся, однако не делала это публично.

Ранее, 14 ноября, о сексуальных домогательствах со стороны Джорджа Буша-старшего заявила жительница Техаса Рослин Корриган. По ее словам, он также схватил ее за ягодицы во время групповой фотографии. Она уточнила, что бывший президент пристал к ней на мероприятии в офисе ЦРУ в техасском городе Вудлэндс в 2003 году. На тот момент девушке было 16 лет.

По словам Корриган, на встречу с Бушем-старшим ее привел отец, и она «была горда тем, что представлена экс-главе государства». Однако после домогательств, как отметила девушка, она испытала ужас.

После заявления Корриган представитель экс-президента Джим Мак Грат заявил, что Буш-старший «не имел в мыслях никому причинить вреда» и«извиняется перед теми, кого мог обидеть во время фотографирования».