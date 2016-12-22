На границе Индии и Китая произошло землетрясение магнитудой 6,3

На границе Индии и Тибетского автономного округа произошло землетрясение 6,3, говорится в сообщении Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 15 км. О жертвах и пострадавших не сообщается.

В середине ноября произошло сильное землетрясение в западных регионах Ирана и восточных районах Ирака. В результате случившегося погибли более 500 человек. Еще более 7 тыс. человек пострадали.

Наибольший ущерб пришелся на иранскую провинцию Керманшах. Эпицентр находился в области Халабджа, которая расположена вблизи от контролируемого иракскими курдами города Сулеймания. Толчки также ощущались в Иордании, Турции, Катаре, Бахрейне, Кувейте, Ливии, Саудовской Аравии и Армении. Россияне при землетрясении не пострадали.