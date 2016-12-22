Во время теракта в Дейр-эз-Зоре погибли 20 человек

В пригороде сирийского города Дейр-эз-Зор произошел теракт, во время которого погибли 20 человек. Еще около 30 — ранены, передает сирийское государственное агентство Sana.
Взрыв произошел в Аль-Фарадж в результате подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой. Среди погибших есть женщины и дети. Деревня находится под контролем Сирийских демократических сил, уточнил источник «РИА Новости».
В начале ноября бомба взорвалась в лагере беженцев в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Взрыв произвел боевик из террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Наступление на Дейр-эз-Зор, который заблокирован боевиками «Исламского государство», началось в начале сентября. Позже он был освобожден, а российские саперы начали разминирование города.