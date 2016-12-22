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Минобороны уволит страдающих ожирением военнослужащих
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Минобороны уволит страдающих ожирением военнослужащих
Политика, 23:01
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Минобороны уволит страдающих ожирением военнослужащих

Военнослужащие с серьезным превышением веса скоро могут лишиться своей должности или быть переведены на посты, которые «не определяют боевую готовность Вооруженных сил России». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на копию письма Минобороны руководителям центральных органов военного управления и организаций материально-технического обеспечения, которую подписал начальник отдела кадров военных сил (ВС) России (органов материально-технического обеспечения), полковник Евгений Жаворонок.

Агентство со ссылкой на документ уточняет, что до 15 декабря нужно представить в отдел кадров ВС данные по военнослужащим, которые по заключению военно-врачебной комиссии признаны не годными к военной службе по состоянию здоровья, а также служебный материал для их увольнения с военной службы. Кроме того, нужно предоставить информацию по военнослужащим, «имеющим III степень ожирения, проходящих военную службу на воинских должностях, определяющих боевую готовность, предложения по их назначению на иные равные воинские должности».

В письме до 20 ноября предлагается представить в отдел кадров ВС списки военнослужащих с третьей и четвертой степенью ожирения. До 21 ноября этих военнослужащих предлагается направить на военно-врачебную экспертизу «в целях определения годности к военной службе (годности к службе по военно-учетной специальности)».

Агентство сообщает, что к письму прилагаются ссылки на указание главы Минобороны Сергея Шойгу от 21 сентября, которое он дал после медобследования военнослужащих за 2017 год и на поручение замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова от 10 ноября этого же года.

«Да, это правда. Была такая директива — всем доведена под роспись», — сообщал ранее источник «РИА Новости» в силовом ведомстве.

Накануне издание «Уралинформбюро» со ссылкой на приказ начальника отдела кадров ВС России Евгения Жаворонка писало, что военнослужащих с ожирением проверят на пригодность к службе. По данным агентства, военных с четвертой степенью ожирения уволят, а с третьей степенью «уберут подальше от передовой», назначив на «иные равные воинские должности».

Теги: Сергей Шойгу , ВС России , Минобороны России , Евгений Жаворонок , Дмитрий Булгаков ...
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