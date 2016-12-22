В сообщении на сайте президента Польши Порошенко назвали Виктором

В сообщении, которое было опубликовано на сайте президента Польши Анджея Дуды президент Украины Петр Порошенко был назван Виктором. Ошибка была допущена в заявлении о телефонном разговоре украинского и польского лидеров. На нее обратило внимание украинское издание «Европейская правда», опубликовав соответствующий скриншот.

В данный момент в сообщении имя Порошенко уже исправлено.

Однако, кэшированная версия сообщения с неправильным именем Порошенко осталась в архиве интернета.

Фото: Скриншот с сайта президента Польши

Сообщение было посвящено телефонному разговору между Дудой и Порошенко по случаю Дня независимости Польши. Оно было опубликовано 11 ноября. В сообщении говорилось, что президенты обеих стран договорились провести консультации на следующей неделе, когда польский лидер прибудет в Харьков.