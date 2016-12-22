При стрельбе в Стокгольме ранили человека

Полиция Стокгольма разыскивает человека, который открыл стрельбу в районе Эстермальм в центре Стокгольма в Швеции. Об этом сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на Свен-Эрика Олссона, представителя стокгольмской полиции.

Полиция получила сообщение о раненом мужчине, который находится на стадионе, в 19:05 мск (17:05 по местному времени). Он не смог общаться с полицейскими.

Открывший стрельбу скрылся с места преступления на автомобиле Porsche.

По словам свидетелей инцидента, в поисках нарушителя задействованы около десяти полицейских машин.



