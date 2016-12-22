Путин выделил ₽1 млрд после рассказа Мацуева о продаже квартиры бабушки

Президент России Владимир Путин будет выделять дополнительно по 1 млрд руб. в год на расширение системы грантов президента для поддержки талантливой молодежи. Об этом российский лидер заявил на совещании по вопросам поддержки талантливых молодых людей в сфере искусства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Это нужно для того, чтобы молодые талантливые люди «могли бы совершать первые шаги, не думать о том, где достать деньги», пояснил президент. Вторая часть этого гранта будет направлена на поиск молодых талантов.

Во время совещания пианист Денис Мацуев рассказал президенту историю, что его бабушка продала свою квартиру. Это нужно было для того, чтобы семья могла переехать в Москву, а сам Мацуев — продолжить обучение. После продажи квартиры бабушка дала родителям Мацуева $15 тыс., передает ТАСС с совещания.

Подробно об истории он рассказал в интервью ТАСС. По его словам, ему было 15 лет, и «решение принимали всей семьей». «Папа с мамой ныряли с головой в такую неизвестность, что сложно представить», — рассказывал он. По словам Дениса Мацуева, его родители понимали, что он «перерос местный уровень» и для дальнейшего развития ему нужно «вариться в одном котле с ровесниками из ЦМШ (Центральной музыкальной школы) или Гнесинки».

Во время совещания Мацуев заявил, что в российских регионах много талантливых детей. Но им нужно пробиться и реализовать свой талант, а не каждый родитель «может себе это позволить морально и, конечно, финансово». «Здесь, конечно, хорошо, если была бы какая-то адресная помощь конкретно вот этим искоркам, которые готовы переезжать в Москву или Петербург, Казань», — сказал пианист на совещании.

Путин на это ответил, что «не у всех есть родители, которые это могут делать [оплачивать обучение], и бабушки не у всех есть, которые могут что-то продать». «А талантливые люди молодые есть — это и музыканты, и артисты, и литераторы — им нужно оказать первую помощь», — считает Путин.