Мэр Каракаса Ледесма сбежал в Колумбию

Оппозиционный лидер и мэр столицы Венесуэлы, Каракаса, Антонио Ледесма сбежал в Колумбию вместе со своей семьей. Он был задержан в 2015 году по обвинению в госперевороте и отбывал домашний арест в венесуэльской столице. Об этом сообщает газета El National.

Антонио Ледесма 17 ноября пересек границу с Колумбией. Вероятно, его конечным пунктом назначения является Испания, где он будет находиться вместе со своими родственниками, заявил источник издания. Должностные лица Боливарианской национальной службы разведки (СЕБИН) обыскали дом политика.

«Добро пожаловать на свободу!» — написал на своей странице в Twitter бывший президент Колумбии Андрес Пастрана, который поддерживает венесуэльскую оппозицию. «Это лучшее, что я мог сделать. Мы нуждаемся в вас (в Антонио Ледесме), защищающем свободу, права человека и демократию», — добавил Пастрана.

Ледесма — лидер оппозиции и основатель партии Alianza Bravo Pueblo (ABP) в Венесуэле. Беспорядки в Каракасе прошли 12 февраля 2015 года после задержания участников протестного студенческого движения.​ Во время них погибли четыре человека. В том же месяце Ледесма был арестован, ему были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. По данным, Ледесма был арестован 19 февраля 2015 года после того, как прокуратура Венесуэлы выдала ордер на его арест. Политик был переведен под домашний арест с 4 августа 2017 года.