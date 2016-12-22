«Совкомфлот» получил $6,8 млн убытка по итогам девяти месяцев 2017 года

По итогам девяти месяцев группа компаний «Совкомфлот» показала убыток в $6,8 млн по МСФО против прибыли $218,1 млн за аналогичный период 2016 года, следует из сообщения компании, поступившего в РБК.

Валовая выручка компании за отчетный период показала незначительный рост — около 2% — с $1039,4 млн до 1060,7 млн. Операционная прибыль увеличилась на 50,5% — с $87,1 млн до 131,2 млн. При этом устойчивый рост показал сегмент флота, занятый в обслуживании морской нефтегазодобычи, говорится в сообщении. Доходы по этому направлению выросли на 55% — со $176,1 млн до 274,6 млн.

Генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что конъюнктура мировых фрахтовых рынков продолжает оставаться крайне неблагоприятной для танкерных судовладельцев, особенно для операторов, работающих в конвенциональном сегменте. По его словам, негативное воздействие оказали высокая волатильность на спотовом рынке, долгое время предложения тоннажа превышали спрос, низкий уровень фрахтовых ставок и решение о снижении нефти.

«По многим показателям ситуация на танкерном рынке сравнима с 2011 годом — худшим годом для отрасли за последние 25 лет», — заключил Франк.

По итогам 2016 года «Совкомфлот» сократил чистую прибыль на 41,7%, до $206,8 млн. В декабре 2016 года правительство согласовало приватизацию 25% минус одна акция «Совкомфлота» в 2017 году. Но в октябре 2017 года приватизацию компании исключили из проекта бюджета на этот год.

