Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,74 59,18 EUR Нал. 70,48 69,75 USD Бирж. 59,31 -0,37 EUR Бирж. 69,87 -0,37 USD ЦБ. 59,63 -0,36 EUR ЦБ. 70,36 -0,34 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 7955,10 +117,17 ММВБ 2131,45 -0,06% РТС 1131,44 +0,44% Brent 62,18 +1,32% DJIA 23387,45 -0,30% Nasdaq 6791,67 -0,02% FTSE 7390,97 +0,05%
«Совкомфлот» получил $6,8 млн убытка по итогам девяти месяцев 2017 года
Лента новостей
Итальянский хирург заявил об успешной пересадке головы трупу 19:00, Общество Элементарные частицы истории: как точные науки помогают гуманитариям 18:44, Мнение «Опора России» заявила о риске массовых банкротств из-за дефицита вагонов 18:40, Бизнес В Аргентине пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек 18:37, Общество Минобороны сообщило об ударе шести Ту-22М3 по террористам под Абу-Кемалем 18:26, Политика В Великобритании самолет столкнулся с вертолетом 18:26, Общество Акционеры «Делового Петербурга» предложили группе ЕСН купить издание 18:16, Технологии и медиа Лэптопы снова в топе: ноутбуки возвращают себе популярность 18:13, Партнерский материал В британском парламенте появилась первая женщина-герольдмейстер 18:09, Общество В НАТО извинились перед Турцией за «вражеский плакат» с Ататюрком 18:06, Политика «Совкомфлот» получил $6,8 млн убытка по итогам девяти месяцев 2017 года 17:58, Бизнес Мэр Каракаса Ледесма сбежал в Колумбию 17:58, Политика Патрушев обвинил «Ростех» в срыве сроков строительства медцентра 17:51, Общество Собчак прочтет лекцию в Оксфорде и пообщается с Ходорковским 17:47, Политика В РЖД заявили о восстановлении работы сервиса по продаже билетов 17:39, Технологии и медиа Партии ФРГ просрочили собственный дедлайн на создание правящей коалиции 17:36, Политика Мутко ответил на вопросы МОК о государственной системе допинга в России 17:35, Общество Россия стала одной из главных целей китайских хакеров 17:31, Технологии и медиа На торги выставили дом из фильма «Ошибка резидента» 17:30, Общество Суд снял с должности эксперта по «делу «пьяного» мальчика» 17:25, Общество Над Мурманской областью пролетел огненный шар 17:22, Общество Зарплаты китайских и российских специалистов практически сравнялись 17:16, Свое дело Кадыров призвал россиян провести новогодние каникулы на курортах Чечни 17:13, Общество Российская дипмиссия ознакомилась с материалами о вмешательстве в Brexit 16:58, Политика 1 000 км на одной зарядке: новинки Tesla в цифрах 16:53, Авто Дэвид Бекхэм: о чем думают и чего боятся мужчины 16:51, РБК и Biotherm Homme Вологодского активиста Доможирова оправдали по делу об экстремизме 16:48, Общество Туристам в Арктике запретили запускать дроны 16:45, Общество
«Совкомфлот» получил $6,8 млн убытка по итогам девяти месяцев 2017 года
Бизнес, 17:58
0
«Совкомфлот» получил $6,8 млн убытка по итогам девяти месяцев 2017 года

По итогам девяти месяцев группа компаний «Совкомфлот» показала убыток в $6,8 млн по МСФО против прибыли $218,1 млн за аналогичный период 2016 года, следует из сообщения компании, поступившего в РБК.

Валовая выручка компании за отчетный период показала незначительный рост — около 2% — с $1039,4 млн до 1060,7 млн. Операционная прибыль увеличилась на 50,5% — с $87,1 млн до 131,2 млн. При этом устойчивый рост показал сегмент флота, занятый в обслуживании морской нефтегазодобычи, говорится в сообщении. Доходы по этому направлению выросли на 55% — со $176,1 млн до 274,6 млн.

Генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что конъюнктура мировых фрахтовых рынков продолжает оставаться крайне неблагоприятной для танкерных судовладельцев, особенно для операторов, работающих в конвенциональном сегменте. По его словам, негативное воздействие оказали высокая волатильность на спотовом рынке, долгое время предложения тоннажа превышали спрос, низкий уровень фрахтовых ставок и решение о снижении нефти.

«По многим показателям ситуация на танкерном рынке сравнима с 2011 годом — худшим годом для отрасли за последние 25 лет», — заключил Франк.

По итогам 2016 года «Совкомфлот» сократил чистую прибыль на 41,7%, до $206,8 млн. В декабре 2016 года правительство согласовало приватизацию 25% минус одна акция «Совкомфлота» в 2017 году. Но в октябре 2017 года приватизацию компании исключили из проекта бюджета на этот год.
 

Теги: «Совкомфлот»
Главное
В Аргентине пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек Общество
Материалы по теме
Из проекта бюджета исключили приватизацию «Совкомфлота» в 2017 году Бизнес
Чистая прибыль «Совкомфлота» упала в 11 раз Бизнес
Азиатские компании заинтересовались приватизацией «Совкомфлота» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку